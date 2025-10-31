PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandstiftung in Alf-Höllenthal

Alf (ots)

Am frühen Morgen des 30.11.25 kam es in der Ortslage Alf-Höllenthal auf einem Privatgrundstück an der B49 zu einem Brand, bei welchem mehrere geschnittene Holzstämme durch einen bisher unbekannten Täter angezündet wurden. Die Holzstämme wurden zuvor zum Trocknen dort gestapelt und mit Aluminiumblechen abgedeckt.

Durch eine Zeugin konnte schätzungsweise zwischen 04:05 Uhr und 04:10 Uhr ein Fahrzeug mit laufendem Motor an besagter Örtlichkeit akustisch wahrgenommen werden. Kurz darauf bemerkte diese den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte.

Wer sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug oder einen möglichen Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
06542- 98670
pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

