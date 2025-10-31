PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einladung zum 3. Bürgerdialog

Wittlich (ots)

Die Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich sowie die Stadt Wittlich laden Sie am 13.11.2025, ab 17:00 Uhr zum 3. Bürgerdialog ins "WILàvie" nach Wittlich ein.

Nach den ersten Bürgerdialogen möchten wir nun zu Beginn der "dunklen" Jahreszeit mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wittlich ins Gespräch kommen, um gemeinsam über Themen im Kontext Sicherheit zu sprechen.

Was erwartet Sie?

   - Einblick in das Sicherheitskonzept der Polizei Wittlich
   - Rückblick auf vergangene Kontrollen und Maßnahmen
   - Möglichkeit, Ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen mitzuteilen
   - Offener Austausch über Ihre Fragen und Anliegen

Wann: Donnerstag, 13.11.2025, ab 17:00 Uhr Wo: Im Mehrgenerationenzentrum "WILàvie", Brautweg 1, Wittlich

Wir freuen uns auf Sie!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571 926 0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

