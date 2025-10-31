Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl - Ortstafel Jucken

Jucken (ots)

Am Montag, den 15.09.2025, ist festgestellt worden, dass das Ortschild der Ortslage Jucken durch bislang unbekannte Täter entwendet worden ist.

Seitens der Polizeiinspektion Prüm wird ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die bis zum Zeitraum des 15.09.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortseingangs Jucken wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pi.pruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell