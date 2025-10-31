POL-PDWIL: Diebstahl - Ortstafel Jucken
Jucken (ots)
Am Montag, den 15.09.2025, ist festgestellt worden, dass das Ortschild der Ortslage Jucken durch bislang unbekannte Täter entwendet worden ist.
Seitens der Polizeiinspektion Prüm wird ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.
Zeugen, die bis zum Zeitraum des 15.09.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortseingangs Jucken wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pi.pruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell