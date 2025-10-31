PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Traktor macht sich selbstständig, Überwachungskamera liefert Aufklärung

Kinderbeuern (ots)

Ein nicht alltäglicher Fall wurde den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 30.10.2025 gegen 14:30 Uhr mitgeteilt.

Ein 49-jähriger Mann aus Kinderbeuern teilte mit, dass sein auf seinem Grundstück abgestellter Traktor vermutlich durch unbekannte Täter bewegt worden sei, hierbei sei der Traktor in seinen Zaun gefahren, wodurch nun Sachschaden im Wert von mindestens 1000 EUR am Zaun entstanden sei.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Sachverhalt vor Ort aufgenommen und die Aufzeichnungen der Überwachungskamera des Anwesens gemeinsam mit dem Geschädigten eingesehen.

Es konnte zur Überraschung aller festgestellt werden, dass der Traktor sich selbstständig in Bewegung setzte und der Motor startete.

Zu keiner Zeit war eine Person vor Ort.

Im Nachgang konnte durch den 49-Jährigen mitgeteilt werden, dass er ein beschädigtes / angeschmortes Massekabel im Motorbereich festgestellt habe, welches augenscheinlich zu den Fehlzündungen des Motors und damit zur Vorwärtsbewegung des Fahrzeuges führte.

Das Fahrzeug wird nun durch eine Fachwerkstatt in Augenschein genommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 21:39

    POL-PDWIL: PKW fährt Fußgängerin an und flüchtet im Anschluss

    Schüller (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025 gegen 15:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K67 zwischen Jünkerath und Schüller. Ein PKW fuhr eine jugendliche Fußgängerin an und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall verletzt und ins Krankenhaus Wittlich geflogen. Das unfallbeteiligte Fahrzeug und ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 06:54

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich-Bombogen (ots) - Am 29.10.2025 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit seinem Fahrrad den Kronenweg in Wittlich-Bombogen. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz. Der Personenkraftwagen wurde an der linken Fahrzeugseite leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren