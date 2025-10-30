Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich-Bombogen (ots)

Am 29.10.2025 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit seinem Fahrrad den Kronenweg in Wittlich-Bombogen.

Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz.

Der Personenkraftwagen wurde an der linken Fahrzeugseite leicht beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell