PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Echternacherbrück (ots)

Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, gegen 14:15 Uhr, wurde der Polizei Bitburg ein unsicher geführter blauer SUV gemeldet, der über die Ortschaft Ralingen in Richtung Echternacherbrück unterwegs war. Dank aufmerksamer Zeugen, die den Standort des Fahrzeugs laufend mitteilten, konnte der Wagen in Echternacherbrück festgestellt werden. Der PKW war zuvor bereits an einem Kreisverkehr in Echternacherbrück verunfallt und hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nachdem der Fahrer erneut verunfallte und zum Stillstand kam, verhinderten beherzte Zeugen eine mögliche weitere Flucht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem 56-jährigen Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt. Die Polizei Bitburg dankt den couragierten Zeugen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet bzw. geschädigt wurden, sich unter den u.a. Kontaktdaten bei der Polizei Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Tel.: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Besuchen Sie uns auf X:
#BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 06:54

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Landscheid (ots) - Am 29.10.2025 gegen 00:05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 60 von Großlittgen kommend in Fahrtrichtung Landscheid. Hier überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der 29-Jährige versuchte durch eine Notbremsung und eine Ausweichbewegung die Kollision zu verhindern, was nicht gelang. Durch die abrupte ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 06:53

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich oder Speicher (ots) - Am 28.10.2025 meldete eine 33-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, dass sie einen Schaden, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Verkehrsunfall stammen durfte, an ihrem Fahrzeug festgestellt habe. Die Geschädigte gab an, im Zeitraum 27.10.2025, 13:00 Uhr bis 28.10.2025, 09:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug lediglich auf dem Parkplatz des ALDI im Stadtgebiet Wittlich ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 06:52

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Binsfeld (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich erst am 28.10.2025 mitgeteilt wurde, ereignete sich vermutlich schon in den Abendstunden des 20.10.2025 in der Straße "Auf dem Aulend" in Binsfeld ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer dürfte hier auf noch unbekannte Art und Weise von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in Höhe der Hausnummer 32 mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren