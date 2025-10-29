Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Echternacherbrück (ots)

Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, gegen 14:15 Uhr, wurde der Polizei Bitburg ein unsicher geführter blauer SUV gemeldet, der über die Ortschaft Ralingen in Richtung Echternacherbrück unterwegs war. Dank aufmerksamer Zeugen, die den Standort des Fahrzeugs laufend mitteilten, konnte der Wagen in Echternacherbrück festgestellt werden. Der PKW war zuvor bereits an einem Kreisverkehr in Echternacherbrück verunfallt und hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nachdem der Fahrer erneut verunfallte und zum Stillstand kam, verhinderten beherzte Zeugen eine mögliche weitere Flucht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem 56-jährigen Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt. Die Polizei Bitburg dankt den couragierten Zeugen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet bzw. geschädigt wurden, sich unter den u.a. Kontaktdaten bei der Polizei Bitburg zu melden.

