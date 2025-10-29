Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich oder Speicher (ots)

Am 28.10.2025 meldete eine 33-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, dass sie einen Schaden, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Verkehrsunfall stammen durfte, an ihrem Fahrzeug festgestellt habe.

Die Geschädigte gab an, im Zeitraum 27.10.2025, 13:00 Uhr bis 28.10.2025, 09:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug lediglich auf dem Parkplatz des ALDI im Stadtgebiet Wittlich und auf dem Parkplatz des REWE in der Ortslage Speicher gewesen zu sein, so dass folgender Hergang wahrscheinlich war.

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß vermutlich beim Türöffnen seines, neben dem Fahrzeug der Geschädigten abgestellten, Personenkraftwagens gegen dieses und beschädigte das Fahrzeug (grauer Skoda Rapid mit WIL-Kennzeichen) an der Beifahrerseite.

Es wurden rote Lackanhaftungen festgestellt.

Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell