PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich oder Speicher (ots)

Am 28.10.2025 meldete eine 33-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, dass sie einen Schaden, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Verkehrsunfall stammen durfte, an ihrem Fahrzeug festgestellt habe.

Die Geschädigte gab an, im Zeitraum 27.10.2025, 13:00 Uhr bis 28.10.2025, 09:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug lediglich auf dem Parkplatz des ALDI im Stadtgebiet Wittlich und auf dem Parkplatz des REWE in der Ortslage Speicher gewesen zu sein, so dass folgender Hergang wahrscheinlich war.

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß vermutlich beim Türöffnen seines, neben dem Fahrzeug der Geschädigten abgestellten, Personenkraftwagens gegen dieses und beschädigte das Fahrzeug (grauer Skoda Rapid mit WIL-Kennzeichen) an der Beifahrerseite.

Es wurden rote Lackanhaftungen festgestellt.

Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 06:52

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Binsfeld (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich erst am 28.10.2025 mitgeteilt wurde, ereignete sich vermutlich schon in den Abendstunden des 20.10.2025 in der Straße "Auf dem Aulend" in Binsfeld ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer dürfte hier auf noch unbekannte Art und Weise von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in Höhe der Hausnummer 32 mit ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 03:37

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Stadtkyll - Metallpoller beschädigt

    Stadtkyll (ots) - Am Samstagmorgen des 25.10.2025 wurde ein Metallpoller in der Auelstraße 1, 54589 Stadtkyll, beschädigt. Verursacht wurde die Beschädigung vermutlich durch einen LKW, welcher zuvor neben dem Gehweg parkte. Der Unfall dürfte sich zwischen 08:00 - 08:30 Uhr ereignet haben. Im Anschluss entfernte sich der LKW von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren