POL-PDWIL: Flüchtiger Unfallbeteiligter meldet sich nach Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten bei der Polizei Bitburg

Burbach (ots)

Am Sonntag, den 26.10.2025, kam es gegen 22:30 Uhr auf der L33 im Bereich Burbach zu einem Verkehrsunfall; zwei Fahrzeuge kollidierten im Begegnungsverkehr. Hierbei verlor einer der beiden PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Vier Insassen, u.a. ein dreijähriges Kind, wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Fahrzeugführer des anderen beteiligten Fahrzeugs ließ den in der Leitplanke eingeklemmten PKW stehen und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle; es handelte sich nicht um den Halter des PKW. Neben der Erstversorgung der vier verletzten Personen erfolgten sofortige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten, um dessen Fahrtüchtigkeit und Unfallbeteiligung festzustellen. Diese wurden am Folgetag fortgeführt. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Am Montagabend erschien der 56-jährige Unfallbeteiligte bei der Polizei Bitburg und räumte die Fahrereigenschaft sowie eine Beteiligung am Verkehrsunfall ein. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis einbehalten. Im Einsatz befanden sich ca. 50 Feuerwehrleute der FFW Bitburger Land und der FFW Kyllburg, drei Rettungswagen sowie Streifenteams der Polizeiinspektionen Bitburg, Prüm und Daun.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

