PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigte Mauer in Daun

Daun (ots)

Im Zeitraum vom Nachmittag des 27.10.2025 bis zum Morgen des 28.10.2025 wurde eine Grundstücksmauer in der Friedhofstraße in Daun beschädigt. Vermutlich befuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße und kam hierbei mit seinem Kraftfahrzeug aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:03

    POL-PDWIL: Brand eines Personenkraftwagens

    Föhren (ots) - Am 27.10.2025 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Stadt Trier mit seinem Personenkraftwaten die BAB 1 von Wittlich kommend in Richtung Trier. Er bemerkte während der Fahrt Qualm aus seinem Fahrzeug aufsteigen und fuhr unmittelbar von der BAB ab. Beim Anhalten im Industriepark Föhren gerät sein Fahrzeug in Vollbrand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:02

    POL-PDWIL: Brand eines Wechselrichters

    Wittlich (ots) - Am 27.10.2025 gegen 13:30 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Wittlich über den Brand im Bereich eines Baumarktes in der Römerstraße in Wittlich informiert. Vor Ort konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass es zu einem technischen Defekt an einem Wechselrichter einer Solaranlage des Baumarktes gekommen war, welcher schmorte und Rauchentwicklung verursachte. Durch die ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:01

    POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung

    Ürzig (ots) - Am 27.10.2025 meldete sich ein 86-jähriger geschädigter Fahrzeugführer aus dem Wittlich Stadtgebiet bei der Polizeiinspektion Wittlich und beanzeigte den Fahrer eines Personenkraftwagens, welcher ihn im Bereich der Landstraße 55 von Ürzig kommend in Richtung Wittlich-Bombogen trotz Gegenverkehrs und über die Abbiegespur an einer Einmündung überholt habe. Der Zeuge schätzte die gefahrene Geschwindigkeit des überholenden Fahrzeuges als sehr hoch ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren