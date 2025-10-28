POL-PDWIL: Beschädigte Mauer in Daun
Daun (ots)
Im Zeitraum vom Nachmittag des 27.10.2025 bis zum Morgen des 28.10.2025 wurde eine Grundstücksmauer in der Friedhofstraße in Daun beschädigt. Vermutlich befuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße und kam hierbei mit seinem Kraftfahrzeug aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell