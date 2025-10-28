Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Personenkraftwagens

Föhren (ots)

Am 27.10.2025 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Stadt Trier mit seinem Personenkraftwaten die BAB 1 von Wittlich kommend in Richtung Trier.

Er bemerkte während der Fahrt Qualm aus seinem Fahrzeug aufsteigen und fuhr unmittelbar von der BAB ab. Beim Anhalten im Industriepark Föhren gerät sein Fahrzeug in Vollbrand.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Durch die Feuerwehr konnte das Fahrzeug abgelöscht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell