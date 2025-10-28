Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

Salmtal (ots)

Im Zeitraum 26.10.2025, 16:00 Uhr bis 27.10.2025, 12:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines im Bereich der "Neustraße 33" in Salmtal abgestellten Personenkraftwagens.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

