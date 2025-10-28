POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen
Salmtal (ots)
Im Zeitraum 26.10.2025, 16:00 Uhr bis 27.10.2025, 12:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines im Bereich der "Neustraße 33" in Salmtal abgestellten Personenkraftwagens.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell