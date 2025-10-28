PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 24.10.2025 bis 27.10.2025 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die "Otto-Hahn-Straße" in Wittlich.

Hier kollidierte er im Verlauf einer Kurve mit einer Straßenlaterne und beschädigte diese.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Die Laterne wurde so stark beschädigt, dass diese am 27.10.2025 demontiert werden musste, hierzu wurde die "Otto-Hahn-Straße" kurzzeitig unter Beteiligung der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gesperrt.

Der Unfallort wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich entsprechend aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 10:59

    POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

    Wittlich (ots) - Am 26.10.2025 gegen 20:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Verursacher auf einem motorlosen Tretroller zu den Glascontainern im Bereich des Parkplatzes Rommelbach in Wittlich. Hier lud er illegal zwei große blaue Müllsäcke, offensichtlich mit Hausmüll ab und entfernte sich. Der Verursacher wurde durch eine Zeugin auf sein Fehlverhalten angesprochen, zeigte sich jedoch unbeeindruckt hiervon. Der ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:58

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Salmtal (ots) - Im Zeitraum 23.10.2025 bis 26.10.2025 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße Dorheck in Salmtal. Vermutlich im Zuge eines Wendemanövers stieß der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen die Grundstücksmauer des Anwesens "Dorheck 21" und beschädigte diese. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort konnten rote Kunststoffteile vermutlich von der Heckleuchte des ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:57

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Platten (ots) - Am 27.10.2025 gegen 07:18 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Pritschenwagen die Bundesstraße 50 von Zeltingen-Rachtig kommend in Richtung des Kreisverkehrs bei Platten. Aufgrund zähfließenden Verkehrs am Kreisverkehr musste eine vor ihm fahrende 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen verlangsamen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren