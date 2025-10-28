Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 24.10.2025 bis 27.10.2025 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die "Otto-Hahn-Straße" in Wittlich.

Hier kollidierte er im Verlauf einer Kurve mit einer Straßenlaterne und beschädigte diese.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Die Laterne wurde so stark beschädigt, dass diese am 27.10.2025 demontiert werden musste, hierzu wurde die "Otto-Hahn-Straße" kurzzeitig unter Beteiligung der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gesperrt.

Der Unfallort wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich entsprechend aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

