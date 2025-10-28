Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Platten

Am 27.10.2025 gegen 07:18 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Pritschenwagen die Bundesstraße 50 von Zeltingen-Rachtig kommend in Richtung des Kreisverkehrs bei Platten.

Aufgrund zähfließenden Verkehrs am Kreisverkehr musste eine vor ihm fahrende 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen verlangsamen.

Der 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Geschädigten auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Es kam im Zuge des Verkehrsunfalls und der sich anschließenden Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen vor Ort, so dass die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Wittlich verkehrsregelnd eingreifen mussten.

