POL-PDWIL: Auseinandersetzung

Neumagen-Dhron (ots)

Am Sonntag, den 26.10.2025 wird der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 14:30 Uhr eine verletzte Frau in Neumagen-Dhron nahe der Bogengasse gemeldet. Ein Rettungswagen befindet sich bereits im Einsatz. Es ist nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen noch unklar, ob die verletzte Frau, welche anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste, gestürzt ist oder ob eine Fremdeinwirkung vorliegt, da dem Vorfall ein Streit voranging. Aufmerksame Zeugen dieses Vorfalls werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

