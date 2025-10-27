POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Dauner Schule

Üxheim (ots) - Am Morgen des 27.10.2025 ereignete sich auf der L 10 zwischen den Ortslagen von Kerpen und Üxheim ein Verkehrsunfall mit einem LKW-Gespann. Hierbei kam der alleinbeteiligte LKW-Fahrer im Bereich hinter der Einmündung zur K 69 nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und stürzte anschließend mehrere Meter in die Tiefe. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Bergung ...

