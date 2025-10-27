Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Abgekommener LKW von der Fahrbahn

Üxheim (ots)

Am Morgen des 27.10.2025 ereignete sich auf der L 10 zwischen den Ortslagen von Kerpen und Üxheim ein Verkehrsunfall mit einem LKW-Gespann. Hierbei kam der alleinbeteiligte LKW-Fahrer im Bereich hinter der Einmündung zur K 69 nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und stürzte anschließend mehrere Meter in die Tiefe. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Bergung des LKW'S erfolgt durch ein Kranunternehmen. Hierzu wird die L 10 am Morgen des 28.10.2025 ab 08:30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Im Einsatz waren neben zwei Streifenbesatzungen der Polizei Daun auch das DRK, die Feuerwehr, die Straßenmeisterei Kelberg und die Kreisverwaltung Vulkaneifel.

