Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Bauwerkzeugen

Daun (ots)

Im Zeitraum vom Nachmittag des 24.10.2025 bis zum Morgen des 27.10.2025 drangen unbekannte Täter in einen Rohbau in der Wehbrüschstraße in Daun ein. Hierbei verschafften sie sich Zutritt zu einem Raum, indem diverse Baumaschinen und - geräte gelagert waren. Diese Gegenstände wurden allesamt durch die Täter entwendet. Es entstand Sachschaden im niederigen, fünfstelligen Bereich.

Hinweise auf den / die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 27.10.2025 – 12:18

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Dauner Schule

    Daun (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 25.10.2025 und dem Morgen des 27.10.2025 kam es am Geschwister-Scholl-Gymanisum in Daun zu einer Sachbeschädigung, indem bisher unbekannte Täter eine Fensterscheibe durch einen Steinwurf zersörten. Bereits am 29.09.2025 kam es zu einem gelichgelagerten Sachverhalt, der erst jetzt bekannt wurde. Hinweise auf den / die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:14

    POL-PDWIL: Abgekommener LKW von der Fahrbahn

    Üxheim (ots) - Am Morgen des 27.10.2025 ereignete sich auf der L 10 zwischen den Ortslagen von Kerpen und Üxheim ein Verkehrsunfall mit einem LKW-Gespann. Hierbei kam der alleinbeteiligte LKW-Fahrer im Bereich hinter der Einmündung zur K 69 nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und stürzte anschließend mehrere Meter in die Tiefe. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Bergung ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 06:28

    POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

    Manderscheid (ots) - Am 26.10.2025 gegen 20:56 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 29-jährigen Fahrzeugführer eines Transporters, als dieser in der Kurfürstenstraße in Manderscheid unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer aus dem benachbarten luxemburgischen Ausland drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter ...

    mehr
