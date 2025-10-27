POL-PDWIL: Verkehrsunfälle
Kinheim, L58 (ots)
Am Montag, den 27.10.2025, kam es in den Abendstunden auf der L58 zwischen Kinderbeuern und Kröv innerhalb kurzer Zeit zu zwei Verkehrsunfällen an nahezu der gleichen Örtlichkeit. In beiden Fällen kamen die Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und verunfallten. Ein 79-jähriger Unfallfahrer musste hierbei von der Feuerwehr gerettet und anschließend durch einen Rettungswagen mit Kopfverletzungen in das Krankenhaus verbracht werden.
