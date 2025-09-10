PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Einbruch in Schulkiosk - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag, 08. September, 22.00 Uhr, auf Dienstag, 09. September, 07.30 Uhr, in den Kiosk einer Schule an der Goerdelerstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte eine Fensterscheibe, um in den Kiosk zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

