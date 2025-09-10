Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Schulkiosk - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag, 08. September, 22.00 Uhr, auf Dienstag, 09. September, 07.30 Uhr, in den Kiosk einer Schule an der Goerdelerstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte eine Fensterscheibe, um in den Kiosk zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

