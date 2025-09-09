PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Kabel von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Kleinenberg (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 05. September, 15.00 Uhr, und Montag, 08. September, 07.00 Uhr, ein rund 120 Meter langes Starkstromkabel von einer Baustelle am Niederwiesenweg in Lichtenau-Kleinenberg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Kabel war entlang eines Feldwegs verlegt und verband einen Baukran mit einem Stromkasten. Möglicherweise nutzten die Diebe einen Wagen zum Transport. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

