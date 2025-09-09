Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 06. September, 15.00 Uhr, und Montag, 08. September, 07.00 Uhr, in eine Kindertagesstätte an der Schloßstraße in Hövelhof eingebrochen.

Der Täter beschädigte eine Glastür um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte ein Büro und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell