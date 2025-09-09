PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßliche Attacke gegen zwei Kinder auf Fahrrädern - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Nach einer mutmaßlichen Attacke gegen zwei fahrradfahrende Kinder auf dem Binnernweg in Paderborn-Elsen sucht die Polizei Zeugen.

Die beiden zehnjährigen Kinder, ein Junge und ein Mädchen, waren am Montag, 08. September, gegen 07.15 Uhr mit ihren Fahrrädern in Richtung Feldmark unterwegs. Laut ihrer Angabe kam ihnen dort ein etwa 50-Jahre alter Mann auf einem silbernen, alten Fahrrad entgegen. Der Mann habe die beiden Kinder plötzlich angeschrien und ein Bein so vom Fahrrad ausgestreckt, dass die Zehnjährige ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Zudem habe der Unbekannte den Jungen vom Fahrrad in eine Hecke geschubst und beleidigt. Danach sei er mit seinem Fahrrad weitergefahren. Die Kinder blieben unverletzt.

Der Mann soll kurze, braune Haare, eine braune Hose und eine gelbe oder dunkelgelbe Jacke getragen haben. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Beleidigung und wegen einer vorsätzlichen einfachen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

