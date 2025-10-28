Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Salmtal (ots)

Im Zeitraum 23.10.2025 bis 26.10.2025 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße Dorheck in Salmtal.

Vermutlich im Zuge eines Wendemanövers stieß der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen die Grundstücksmauer des Anwesens "Dorheck 21" und beschädigte diese.

Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort konnten rote Kunststoffteile vermutlich von der Heckleuchte des verursachenden Fahrzeuges festgestellt werden.

Der Unfallort wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich entsprechend aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell