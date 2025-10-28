Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Wechselrichters

Wittlich (ots)

Am 27.10.2025 gegen 13:30 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Wittlich über den Brand im Bereich eines Baumarktes in der Römerstraße in Wittlich informiert.

Vor Ort konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass es zu einem technischen Defekt an einem Wechselrichter einer Solaranlage des Baumarktes gekommen war, welcher schmorte und Rauchentwicklung verursachte.

Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte die Gefahrenlage schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden. Evakuierungen vor Ort waren nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell