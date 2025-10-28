PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung

Ürzig (ots)

Am 27.10.2025 meldete sich ein 86-jähriger geschädigter Fahrzeugführer aus dem Wittlich Stadtgebiet bei der Polizeiinspektion Wittlich und beanzeigte den Fahrer eines Personenkraftwagens, welcher ihn im Bereich der Landstraße 55 von Ürzig kommend in Richtung Wittlich-Bombogen trotz Gegenverkehrs und über die Abbiegespur an einer Einmündung überholt habe.

Der Zeuge schätzte die gefahrene Geschwindigkeit des überholenden Fahrzeuges als sehr hoch ein.

Durch Zeugen konnten erste Hinweise auf das überholende Fahrzeug gegeben werden, hierzu wurden bereits Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Wittlich eingeleitet.

Insbesondere Zeugen, welche sich im Gegenverkehr befanden, dürfen gebeten werden, sich zu melden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

