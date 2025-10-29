PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Binsfeld (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich erst am 28.10.2025 mitgeteilt wurde, ereignete sich vermutlich schon in den Abendstunden des 20.10.2025 in der Straße "Auf dem Aulend" in Binsfeld ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer dürfte hier auf noch unbekannte Art und Weise von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in Höhe der Hausnummer 32 mit einer dortigen Straßenlaterne kollidiert sein.

An der Straßenlaterne entstand Sachschaden und ein deutlicher Schiefstand.

Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
