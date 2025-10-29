Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Stadtkyll - Metallpoller beschädigt

Stadtkyll (ots)

Am Samstagmorgen des 25.10.2025 wurde ein Metallpoller in der Auelstraße 1, 54589 Stadtkyll, beschädigt. Verursacht wurde die Beschädigung vermutlich durch einen LKW, welcher zuvor neben dem Gehweg parkte. Der Unfall dürfte sich zwischen 08:00 - 08:30 Uhr ereignet haben. Im Anschluss entfernte sich der LKW von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zum flüchtigen LKW geben?

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell