Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Jünkerath/Esch (ots)

Am 27.10.2025 wurde in der Zeit von 09:30-19:30 Uhr auf der K 67 zwischen Jünkerath und Esch ein Weidenzaun durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vor Ort wurden Fahrzeugteile festgestellt, die Rückschluss auf einen Opel Meriva zuließen. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich starke Beschädigungen aufweisen. Die Polizeiinspektion Prüm sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel 06551 9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell