POL-PDWIL: PKW fährt Fußgängerin an und flüchtet im Anschluss

Schüller (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025 gegen 15:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K67 zwischen Jünkerath und Schüller. Ein PKW fuhr eine jugendliche Fußgängerin an und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall verletzt und ins Krankenhaus Wittlich geflogen.

Das unfallbeteiligte Fahrzeug und dessen Fahrer konnten im Nachhinein durch die Polizei ermittelt werden.

Im Einsatz war die Polizei Prüm, ein RTW des DRK und der ADAC Rettungshubschrauber, sowie ein First Responder.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

