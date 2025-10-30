POL-PDWIL: PKW fährt Fußgängerin an und flüchtet im Anschluss
Schüller (ots)
Am Donnerstag, 30.10.2025 gegen 15:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K67 zwischen Jünkerath und Schüller. Ein PKW fuhr eine jugendliche Fußgängerin an und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall verletzt und ins Krankenhaus Wittlich geflogen.
Das unfallbeteiligte Fahrzeug und dessen Fahrer konnten im Nachhinein durch die Polizei ermittelt werden.
Im Einsatz war die Polizei Prüm, ein RTW des DRK und der ADAC Rettungshubschrauber, sowie ein First Responder.
Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Mit freundlichen Grüßen
------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de
Ansprechpartner
PHK Illies
Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell