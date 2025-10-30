PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Diebstahl in Selbstbedienungsladen in Bad Bertrich - Polizei bittet um Hinweise

Bad Bertrich (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 26. Oktober 2025, gegen 11:15 Uhr, und Dienstag, dem 28. Oktober 2025, etwa 20:10 Uhr, kam es in der Fußgängerzone am Alten Postplatz in Bad Bertrich zu einem Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen.

Ein bislang unbekannter Täter brach das Schloss der Kasse auf und entwendete das darin befindende Bargeld.

Bereits am 19.10.2025 ereignete sich ein gleichgelagerter Vorfall in demselben Geschäft. Auch hierbei wurde das Schloss aufgebrochen und Geld entwendet.

Zeugen, die den Tatzeitraum näher eingrenzen oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542 9867-0
pizell@polizei.rlp.de

