Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mögliche Verkehrsunfallflucht festgestellt

Wittlich (ots)

Am 30.10.2025 gegen 13:00 Uhr befand sich eine Zeugin im Bereich der Max-Planck-Straße in Wittlich, in Höhe der dortigen Berufsschule.

Hier konnte sie beobachten, wie ein Personenkraftwagen der Marke Hyundai Ioniq gegen die Fahrzeugseite eines im dortigen Bereich abgestellten schwarzen Kleinwagens, vermutlich VW Golf oder Polo stieß.

Der Fahrzeugführer des Hyundai setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den möglicherweise entstandenen Schaden zu kümmern.

Bisher kam es zu keiner Schadensmeldung des etwaigen geschädigten Besitzers des Kleinwagens.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell