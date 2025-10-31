PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mögliche Verkehrsunfallflucht festgestellt

Wittlich (ots)

Am 30.10.2025 gegen 13:00 Uhr befand sich eine Zeugin im Bereich der Max-Planck-Straße in Wittlich, in Höhe der dortigen Berufsschule.

Hier konnte sie beobachten, wie ein Personenkraftwagen der Marke Hyundai Ioniq gegen die Fahrzeugseite eines im dortigen Bereich abgestellten schwarzen Kleinwagens, vermutlich VW Golf oder Polo stieß.

Der Fahrzeugführer des Hyundai setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den möglicherweise entstandenen Schaden zu kümmern.

Bisher kam es zu keiner Schadensmeldung des etwaigen geschädigten Besitzers des Kleinwagens.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 06:33

    POL-PDWIL: Traktor macht sich selbstständig, Überwachungskamera liefert Aufklärung

    Kinderbeuern (ots) - Ein nicht alltäglicher Fall wurde den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 30.10.2025 gegen 14:30 Uhr mitgeteilt. Ein 49-jähriger Mann aus Kinderbeuern teilte mit, dass sein auf seinem Grundstück abgestellter Traktor vermutlich durch unbekannte Täter bewegt worden sei, ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 21:39

    POL-PDWIL: PKW fährt Fußgängerin an und flüchtet im Anschluss

    Schüller (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025 gegen 15:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K67 zwischen Jünkerath und Schüller. Ein PKW fuhr eine jugendliche Fußgängerin an und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall verletzt und ins Krankenhaus Wittlich geflogen. Das unfallbeteiligte Fahrzeug und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren