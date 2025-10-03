Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Pkw in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum 02.10.2025, 17:00 Uhr bis 03.10.2025, 08:00 Uhr kam es in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Dabei hatte bislang unbekannter Täter an dem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten, grauen VW Golf V mit IGB-Kreiskennzeichen den rechten Außenspiegel auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Weniger Meter entfernt, konnte ein weiterer Pkw festgestellt werden, bei dem der rechte Außenspiegel ebenfalls nach vorne umgeklappt war, wodurch in diesem Fall jedoch kein Sachschaden entstanden war. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter Tel: 06894/1090 mit der PI St. Ingbert in Verbindung zu setzen

