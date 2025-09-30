PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straßenverkehrsgefährdung Poststraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 30.09.2025 gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Poststraße / Ludwigstraße in 66386 St. Ingbert eine Straßenverkehrsgefährdung. Demnach missachtete der Fahrzeugführer eines schwarzen Mercedes Benz EQE 350 4Matic mit IGB-Kreiskennzeichen das Rotlicht zweier Lichtzeichenanlagen und überquerte mit seinem PKW die oben genannte Kreuzung. Hierbei kam es beinahe zur Kollision zwischen dem besagten Fahrzeug und zwei Passanten (männlich, 39 Jahre und weiblich, 6 Jahre), welche zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerten. Anschließend verließ der PKW die Tatörtlichkeit über die Theodor-Heuss-Straße und die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rohrbach. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Sollten Zeugen Angaben zu hiesiger Sache machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

