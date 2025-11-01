Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: platzender Reifen durch auf der Straße liegende Eisenstange

Hetzerath (ots)

Am 31.10.2025 gegen 12:52 Uhr überfuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Bernkastel-Kues mit seinem Fahrzeug eine, im Bereich der Wittlicher Straße in Hetzerath, auf der Fahrbahn liegende Metallstange.

Hierdurch kam es zu einer Beschädigung eines der hinteren Reifen, welcher durch die Kollision platze und luftleer wurde.

Ermittlungen ergaben bisher keine Hinweise darauf, wie die Metallstange auf die Fahrbahn kam.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Verursachern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell