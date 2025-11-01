Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Sicherstellung des Fahrzeuges

Wittlich (ots)

Am 01.11.2025 gegen 02:30 Uhr beabsichtigten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, sowie der Bereitschaftspolizei einen Roller, welcher mit zwei Personen besetzt, im Bereich der Edisonstraße in Wittlich unterwegs war, zu kontrollieren.

Bei Erblicken der Polizei, wurde das Fahrzeug gestoppt und ein schneller Fahrerwechsel durchgeführt.

Im Rahmen der sich nun anschließenden Verkehrskontrolle wurde folgendes festgestellt.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach Überprüfung auf einem Rollenprüfstand um ein Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Die beiden Fahrzeugführer, ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, sowie ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Bereich der VG Traben-Trarbach waren beide nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis.

Der 15-Jährige stand zudem mit über 1,0 Promille unter Alkoholeinfluss.

Das Fahrzeug gehörte zum Tatzeitpunkt dem Vater des 15-Jährigen.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr und des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 15-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Eltern wurden informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell