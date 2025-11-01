Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Besitz von illegalen Substanzen, Täter versucht sich durch Flucht einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen

Wittlich (ots)

Am 01.11.2025 gegen 01:23 Uhr führten Beamte der Bereitschaftspolizei Wittlich Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Im Bereich der Kurfürstenstraße wollten die Beamten eine Person kontrollieren, welche sich fußläufig im dortigen Bereich befand.

Beim Erblicken der Polizeibeamten, ergriff der Mann plötzlich die Flucht, konnte jedoch durch diese nach kurzer Verfolgung im Bereich der Kurfürstenstraße gestellt werden.

Es handelte sich um einen 37-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher eine geringe Menge illegaler Substanzen mit sich führte, welche unter das Betäubungsmittelgesetz fielen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Substanzen wurden mit dem Ziel der Vernichtung sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell