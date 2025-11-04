PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Sachbeschädigungen während des vergangenen Wochenendes

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich ein und derselbe Täter trieb über das vergangene Wochenende in der Jahnstraße und in der Güthlertraße in Renningen sein Unwesen. Zwischen Freitag (31.10.2025) 18.00 Uhr und Montag (03.11.2025) 10.00 Uhr besprühte der Unbekannte ein Fenster und die Fassade der Renninger Mediathek in der Jahnstraße. Darüber hinaus wurde zwischen Samstag (01.11.2025) 17.00 Uhr und Sonntag (02.11.2025) 10.00 Uhr auch die Fassade eines Wohnhauses in der Güthlerstraße in ähnlicher Weise beschmiert. In beiden Fällen hinterließ der Täter unter anderem eine Zahlenfolge, die vermutlich auf die Renninger Postleitzahl hindeuten soll. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Renningen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

