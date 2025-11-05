PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gemarkung Pleidelsheim: Unbekannter LKW-Lenker touchiert Warnbaken und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter LKW-Lenker war am Dienstag (04.11.2025), gegen 5.50 Uhr auf der Bundeautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord kam er mutmaßlich in einem dortigen Baustellenbereich vom rechten Fahrstreifen nach rechts ab. In der Folge kollidierte der Unbekannte mit mehreren Warnbaken sowie einer Betonleitwand. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Ein 46 Jahre alter Skoda-Lenker fuhr daraufhin über Trümmerteile der Warnbaken, wodurch sein Pkw beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

