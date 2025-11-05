PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Reifensätze gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In gleich zwei Fällen schlug noch unbekannte Täter zu und entwendeten am Dienstag (04.11.2025) zwischen 05:10 Uhr und 15:00 Uhr zwei Komplettreifensätze aus zwei Tiefgaragen in Dagersheim.

Aus einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Gothestraße entwendeten die Täter einen kompletten Satz Sommerreifen inklusive Alufelgen der Marke VW.

Mutmaßlich dieselben Täter hebelten das Garagentor einer Tiefgarage im Schützenweg auf und entwendeten einen kompletten Satz Winterreifen inklusive 18-Zoll-Felgen der Marke "Keskin". Zudem wurden hier eine Magnetlicht und eine Kamera entwendet.

Der Wert des Diebesgutes sowie die entstandenen Schadenshöhe sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

