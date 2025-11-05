Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Böblinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Dienstag (04.11.2025) gegen 14:30 Uhr nach einer Kollision mit einem Audi eines 65-Jährigen in der Böblinger Straße in Sindelfingen unerlaubt davonfuhr. Der Unbekannte befuhr von Böblingen kommend die Böblinger Straße in Richtung Sindelfingen. Im Einmündungsbereich zur Waldenbucher Straße missachtet er die Vorfahrt eines 65-jährigen Audi-Lenkers, der auf der Waldenbucher Straße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach der Kollision fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der mutmaßlichen einen dunklen Ford mit Esslinger Zulassung (ES-) fuhr, unerlaubt davon. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell