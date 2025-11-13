Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Kaufinteressent entpuppt sich als Betrüger

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Ein Bielefelder durchschaute am Montag, 10.11.2025, einen Täter, der versuchte, ihn um Geld zu betrügen.

Ein 23-jähriger Bielefelder hatte auf einem Internet-Portal einen PKW für 2000 Euro zum Verkauf inseriert. Auf sein Inserat meldete sich am Samstagabend, 08.11.2025, eine vermeintliche Interessentin. Während der weiteren Korrespondenz äußerte die Unbekannte, ein Transportunternehmen zu beauftragen, das Fahrzeug abzuholen. Sie bat den Bielefelder, seine Bankdaten zu übermitteln, damit sie den Kaufpreis überweisen könne. Anschließend übermittelte sie ihre vermeintlichen Personaldaten.

Wenig später erhielt der Verkäufer die Nachricht einer Bank, dass die Geldüberweisung erfolgt sei und die weiteren Bearbeitungshinweise zu beachten seien. Zusätzlich zu dem Kaufpreis soll die Interessentin auch die Transportkosten in Höhe von 950 Euro überwiesen haben. Damit das Geld auf das Konto des Bielefelders transferiert werde könne, solle er zunächst die 950 Euro für die Transportkosten überweisen.

Der Bielefelder schöpfte jedoch Verdacht, konfrontierte die angebliche Interessentin damit und suchte die Polizei zwecks Anzeigenerstattung auf. Hier stellte sich heraus, dass die Betrüger nach einem Identitätsdiebstahls die übermittelten Personalien missbräuchlich nutzten und damit versuchten, Vertrauen bei dem Opfer aufzubauen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell