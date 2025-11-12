Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall: E-Scooterfahrer missachtet Rotlicht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 11.11.2025, überquerte ein E-Scooter-Fahrer die Eckendorfer Straße bei Rotlicht. Ein Autofahrer kollidierte mit dem jungen Mann, der leichte Verletzungen erlitt.

Gegen 18:25 Uhr befuhr eine 22-jährige Bielefelderin mit einem 3er BMW die Eckendorfer Straße in Richtung Altenhagen auf dem rechten Fahrstreifen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wollte sie den Kreuzungsbereich der Finkenstraße bei Grünlicht durchfahren. Trotz einer Gefahrenbremsung kollidierte sie dann mit einem von links kommenden 17-jährigen E-Scooterfahrer aus Bielefeld, der bei Rotlicht fuhr.

Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen durch die Kollision. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell