POL-BI: Unfall: E-Scooterfahrer missachtet Rotlicht
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 11.11.2025, überquerte ein E-Scooter-Fahrer die Eckendorfer Straße bei Rotlicht. Ein Autofahrer kollidierte mit dem jungen Mann, der leichte Verletzungen erlitt.
Gegen 18:25 Uhr befuhr eine 22-jährige Bielefelderin mit einem 3er BMW die Eckendorfer Straße in Richtung Altenhagen auf dem rechten Fahrstreifen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wollte sie den Kreuzungsbereich der Finkenstraße bei Grünlicht durchfahren. Trotz einer Gefahrenbremsung kollidierte sie dann mit einem von links kommenden 17-jährigen E-Scooterfahrer aus Bielefeld, der bei Rotlicht fuhr.
Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen durch die Kollision. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell