PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Binsfeld (ots)

Am 08.11.2025 zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der "Alten Trierer Straße 38-40" in Binsfeld abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Exeo und zerkratzte diesen an den Kotflügeln, Seitentüren und der Motorhaube.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:34

    POL-PDWIL: Kirschkernkissen schmort in der Mikrowelle

    Kinderbeuern (ots) - Am 08.11.2025 gegen 13:43 Uhr erhielten die Kräfte der Feuerwehr und die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über einen möglichen Küchenbrand in Kinderbeuern. Vor Ort eingetroffen konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass eine 83-jährige Hauseigentümerin sich ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle erwärmen wollte. Sie hatte es zu lange erhitzt, ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:32

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 07.11.2025 bis 08.11.2025 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Beethovenstraße in Wittlich. Hier touchierte er einen, im Bereich der Hausnummer 56, ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Astra und beschädigte diesen an der Stoßstange und am Kotflügel hinten rechts. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 06:39

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen mit Hauptaugenmerk auf Kindersicherheit auf dem Schulweg

    Wittlich (ots) - Am 07.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch. Ein Hauptaugenmerk lag an diesem Morgen auf der Kindersicherheit auf dem Schulweg. Es wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren