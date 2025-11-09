Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Binsfeld (ots)

Am 08.11.2025 zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der "Alten Trierer Straße 38-40" in Binsfeld abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Exeo und zerkratzte diesen an den Kotflügeln, Seitentüren und der Motorhaube.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell