PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen mit Hauptaugenmerk auf Kindersicherheit auf dem Schulweg

Wittlich (ots)

Am 07.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Ein Hauptaugenmerk lag an diesem Morgen auf der Kindersicherheit auf dem Schulweg.

Es wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert. Die Kontrolltätigkeit wurde insgesamt sehr positiv angenommen.

Erfreulicherweise wurden lediglich zwei Verstöße, eine Nicht-Einhaltung der Anschnallpflicht und ein Rotlichtverstoß festgestellt und entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

Darüber hinaus wurden beratende Gespräche mit den kontrollierten Verkehrsteilnehmern durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 05:13

    POL-PDWIL: randalierende Person am Marktplatz Bernkastel, Unterbringung in Psychiatrie

    Bernkastel-Kues (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:45 Uhr, meldete sich eine Hausbewohnerin, welche im Bereich des Marktplatzes wohnt und teilte mit, dass eine männliche Person ihre Hauseingangstüre eingetreten hätte. Nach einem Wortgefecht sei dieser dann in Richtung der Moselbrücke geflüchtet. Dort konnte der 33 jährige Mann von zwei ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 21:35

    POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

    Neumagen-Dhron (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 06.11.2025, 16:10 Uhr und Freitag, 07.11.2025, 12:06 Uhr, wurde in Neumagen-Dhron in der Balduinstraße ein parkendes Wohnmobil beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das Wohnmobil. Es entstand Sachschaden am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:08

    POL-PDWIL: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Wittlich (ots) - Am 04.11.2025 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr ereignete sich in der Koblenzer Straße in Wittlich ein Wohnungseinbruchsdiebstahl. Derzeit unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten aus, um sich über den rückwärtigen Bereich des Anwesens durch einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zum Haus zu verschaffen. Die Täter erbeuteten Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren