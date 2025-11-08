PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: randalierende Person am Marktplatz Bernkastel, Unterbringung in Psychiatrie

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:45 Uhr, meldete sich eine Hausbewohnerin, welche im Bereich des Marktplatzes wohnt und teilte mit, dass eine männliche Person ihre Hauseingangstüre eingetreten hätte. Nach einem Wortgefecht sei dieser dann in Richtung der Moselbrücke geflüchtet. Dort konnte der 33 jährige Mann von zwei Streifen der Polizei angetroffen werden. Dieser ging die Einsatzkräfte sofort aggressiv an, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Hierbei trat er nach den eingesetzten Beamten, diese blieben glücklicherweise unverletzt. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in ein nahes Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel: 06531-95270
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

