POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

Neumagen-Dhron (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.11.2025, 16:10 Uhr und Freitag, 07.11.2025, 12:06 Uhr, wurde in Neumagen-Dhron in der Balduinstraße ein parkendes Wohnmobil beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das Wohnmobil. Es entstand Sachschaden am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zum Verursacher geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

