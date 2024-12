LPI-SHL: Fünf Leichtverletzte nach Unfall

Suhl (ots) - Mitte November fand eine Seniorin in ihrem Briefkasten in der Julius-Fucik-Straße in Suhl einen Werbeflyer für eine kostenlose Bustour am 03.12.2024 zur Neueröffnung eines Museums und meldete daraufhin zwei Personen für den Ausflug an. Einen Tag vor der Busfahrt rief ein unbekannter Mann bei der Frau an, um die Busfahrt abzusagen. Als Entschädigung für den Ausfall vereinbarte er ein Treffen am 03.12.2024 in ihrer Wohnung in Suhl, um ein Präsent zu ...

mehr