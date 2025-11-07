PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 04.11.2025 bis 06.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Breslauer Straße 14 in Wittlich ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda Octavia und beschädigte diesen im Bereich der Motorhaube und der Stoßstange hinten.

Zudem wurden Beschädigungen an beiden Fahrzeugseiten festgestellt.

Die Beschädigungen dürften vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes verursacht worden sein.

Der Tatort wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

