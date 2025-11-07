PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung beim Überholen

Schwirzheim (ots)

Am 28.10.2025 gegen ca. 07:50 Uhr ist es auf der B410 zwischen Prüm und Baselt, auf Höhe der Abfahrt Schwirzheim, zu einer Verkehrsgefährdung gekommen.

Die Geschädigte habe die B410 von Prüm in Fahrtrichtung Gerolstein befahren. Dabei sei ihr ein Fahrzeug, welches gerade zwei Lkw überholt habe, auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen.

Nur durch eine Gefahrenbremsung und Ausweichen nach rechts sei es ihr gelungen, einen Aufprall auf das entgegenkommende Fahrzeug zu verhindern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Mercedes mit Bitburger Kennzeichen handeln. Bei sachdienlichen Hinweisen zum Fahrzeug des Beschuldigten oder zum Fahrer des Fahrzeugs melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

