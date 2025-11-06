Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 05.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr befand sich eine 72-jährige Geschädigte aus der VG Bernkastel-Kues zwecks Einkäufe im GLOBUS-Lebensmittelmarkt in Wittlich.

Im Ladengeschäft hatte sie ihre Geldbörse in ihren Einkaufskorb gelegt.

In einem unbeobachteten Moment gelang es einem oder mehreren bisher unbekannten Tätern das Portemonnaie an sich zu nehmen und sich zu entfernen.

Im Anschluss konnten die Täter zudem noch Geld vom Konto der Geschädigten abbuchen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei gibt Tipps, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen: Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Hantieren Sie nie offen mit Bargeld. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihren Taschen, legen Sie diese nie unbeaufsichtigt ab. Lassen Sie ihre Geldbörse nie offen liegen. Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf.

Weitere Tipps erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Dienststelle und auf unserer Homepage.

